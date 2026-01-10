きのう（8日）東京・大田区のマンションで会社社長の男性が殺害されているのが見つかった事件で、警視庁は男性の会社の営業部長で45歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、殺人の疑いで逮捕されたのは音響照明設備会社の営業部長・山中正裕容疑者（45）です。山中容疑者はおととい（7日）からきのう（8日）にかけて東京・大田区大森北のマンションで音響照明設備会社の社長・河嶋明宏さん（44）の首や腹など1