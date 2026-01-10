宇宙飛行士の諏訪理さんが初めてISS＝国際宇宙ステーションに長期滞在することがわかりました。日本人としては8人目です。JAXAは9日の記者会見で、諏訪理宇宙飛行士（49）が2027年ごろに、ISS＝国際宇宙ステーションに半年ほどの長期滞在をすることが決まったと発表しました。日本人としては8人目です。諏訪さんはおととし、JAXA所属の宇宙飛行士としては最年長となる47歳で宇宙飛行士に認定。主な任務は、日本の実験棟「きぼう」