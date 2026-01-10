ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）ら鹿児島・徳之島天城町で自主トレを行う「チーム天城」が新たな取り組みを行っている。今年で９年目となった徳之島での自主トレ。オリックス・西川やロッテ・藤岡など近藤を含めた計８選手が参加しているが、今年から始めたのがトレーナー業のインターン制度だ。トレーナー業を志す人材と業界の橋渡しを目的に、メディカル業務やピラティスインストラクター業務など３部門で募集をかけた