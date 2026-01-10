ボートレース宮島の「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」が９日に開幕した。黒崎竜也（４９＝三重）は初日１Ｒ、４枠で５着。レース後は「進んでいなかった」と渋い表情。だが、後半１０Ｒはイン逃げ快勝。「ペラを自分の形にして、こっちの方がいい。前操者には悪いけど、完全にフルモデルチェンジ」と調整も当たり、表情にも笑みがこぼれた。今節の前検時点で通算１４９７勝。この日、１４９８勝目を飾り、節目の１