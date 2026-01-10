jo0jiが、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマ「よあけのうた」を本日配信リリースし、MVも同時に公開した。新曲「よあけのうた」のMVは、これまでもjo0jiのビデオを手掛けてきたMargtが担当。「渋谷事変」から「死滅回游 前編」にかけての主人公・虎杖の心境を、オブジェの中で歌うjo0jiと情動的に踊るダンサーたちとで表現した映像に仕上がったという。また、「よあけのうた」のCDの詳細も解禁になった。