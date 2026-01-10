歌い手・Adoの自伝的小説『ビバリウムAdoと私』（原作：Ado著者：小松成美）が、2月26日にKADOKAWAより発売されることが決定。Ado、著者の小松よりコメントが到着した。【写真】Ado、『ちびまる子ちゃん』OP「おどるポンポコリン」担当へ！「本当に幸せでいっぱいです」23歳の歌い手・Adoは、2020年に『うっせぇわ』でメジャーデビューを果たし社会現象に。22年1月に発売した1stアルバム『狂言』や映画『ONE PIECE FILM RE