Adoが、初の自伝的小説『ビバリウムAdoと私』を2026年2月26日に発売することを発表した。さらに、本作に通ずるAdo自身が作詞・作曲を手がけた新曲「ビバリウム」を2月18日に配信することも決定。『ビバリウムAdoと私』は、Ado自らが語った半生をもとに、『M 愛すべき人がいて』や『それってキセキ GReeeeNの物語』などのベストセラー作家・小松成美が3年に及ぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこなかった