【HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)】 1月10日 発売 価格：2,860円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)」を1月10日に発売する。価格は2,860円。 本商品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より、エンディミオン・ユニットが覚醒した「GQuuuuuuX」を同社のプラモデルシリーズ