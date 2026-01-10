【METAL BUILD Hi-νガンダム 2026（仮）】 発売日、価格未定 2026年1月22日16時よりCLUB TAMASHII MEMBERS会員向けの先着・抽選販売を予定 2026年春にTAMASHII NATIONS STORE TOKYOで開催予定の「METAL BUILD」単独イベントを記念して販売される「METAL BUILD Hi-νガンダム 2026（仮）」のサンプルが、同店舗にて展示中だ。 「METAL BUILD Hi-νガンダム 2026（仮）」。発売日