【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比119.95ドル高の4万9386.06ドルを付けた。米労働省が9日発表した昨年12月の雇用統計は失業率が改善し、米雇用の底堅さが意識されて買い注文が先行した。ただ、非農業部門の就業者数は市場予想を下回ったことから、伸び悩む場面があった。