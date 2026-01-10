ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」が１０日に開幕する。昨年、史上２人目となる夏冬女子ＰＧ?制覇を達成した?女王?鎌倉涼（３６＝大阪）。今節が２０２６年初陣。初日メイン１２Ｒドリーム１ｓｔでは１号艇で登場する。ただ、エンジン抽選で引いた２８号機は２連率２６％の低調機。Ｓ特訓を終えると「そのまま乗って全然ダメでしたね。起こしは起きてこないからスタートにもならなか