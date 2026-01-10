ボートレース徳山の「楽天銀行賞」が１０日に開幕する。原田幸哉が好素性６８号機を獲得した。７月ＳＧオーシャンカップで馬場貴也が準Ｖ、１０月村田浩司→１１月石倉洋行が連続Ｖという機歴に「これ、メッチャいいエンジンじゃないですか」と声のトーンも上がる。特訓後は「回転域が好みじゃなかったけど、それなりに走っていた。班の比較で見劣る感じもなかった。スタート勘をキッチリと修正して行く」と手応えもまずまず