【Amazon：ハイセンス テレビ セール】 セール期間：1月10日0時～1月20日23時59分 「65E7N」 + 「HS2000N」 Amazonにて、ハイセンスのテレビがセール価格で販売されている。セール期間は1月20日23時59分まで。 期間中は、「E7N」シリーズ（65V/55V/50V/43V）とサウンドバー「HS2000N」のセット商品がお買い得になっている。「E7N」シリー