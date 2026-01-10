jo0jiが、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマである新曲「よあけのうた」を1月10日（土）0時に配信リリース、ミュージックビデオも同時に公開された。また、CDパッケージが3月4日（水）に発売されることも決定し、各CDチェーン・ECサイトで予約がスタート。収録内容/購入者特典が明らかになった。新曲「よあけのうた」のミュージックビデオはこれまでもjo0jiのビデオを手掛けてきたMargtが担当。「渋谷事