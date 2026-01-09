各国の長期金利（NY時間09:03）（日本時間23:03）（%） 米2年債 3.501（+0.013） 米10年債4.175（+0.008） 米30年債4.845（+0.008） ドイツ2.859（-0.004） 英国4.399（-0.005） カナダ3.398（-0.002） 豪州4.688（+0.020） 日本2.089（+0.017） ※米債以外は10年物