きょうの為替市場、先ほどから円安の動きが見られており、ドル円は１５８円台をうかがう展開が見られている。高市首相が衆院解散を検討していると伝わった。読売新聞が伝えた。２月上中旬に投開票を見込んでいるという。 ただ、ドル円はＮＹ時間に入って伸び悩む展開も見られていた。先ほど発表の米雇用統計を受けてドル安の反応が見られ、ドル円も一時１５７円台半ばに伸び悩む展開。本日は米雇用統計によるドル高期待から