日本時間０時００分に米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（1月）00:00 予想53.5前回52.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)