1997（平成9）年1月10日、東京都が1650億円を投じて丸の内の旧都庁跡地に建設した総合文化施設「東京国際フォーラム」の開館記念式典が、2000人超を招いて行われた。国際会議やコンサートなどに幅広く利用され、2024年には25年以上社会に貢献した建築に贈られる日米の「25年賞」をダブル受賞した。