外国為替市場で円売りが進み、1年ぶりの水準となる1ドル＝158円台まで下落しています。9日、ニューヨークの外国為替市場で1ドル＝158円台まで円安が進みました。この1日で1円以上下落し、およそ1年ぶりの水準です。夜に入り、一部で「高市総理が今月23日に召集が予定される通常国会の冒頭での衆院解散を検討」と報道。高い支持率を維持している高市政権が衆院で過半数を得れば、「責任ある積極財政」で財政が拡張するとの見立てか