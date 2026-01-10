【一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～】 1月10日～順次発売 価格：1回700円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～」を1月10日より順次発売する。価格は1回700円。書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ