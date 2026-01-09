日産モータースポーツ&カスタマイズは7日、車中泊仕様のエクストレイル「ROCK CREEKマルチベッド」を2月27日に発売すると発表した。高まる車中泊ニーズに応えるモデルで、希望小売価格は532万7,300円。【こちらも】日産「セレナ」がマイナーチェンジ2月中旬発売へ日産は「セレナ」や「NV200バネット」などの車中泊仕様も販売しており、今回の発表でアウトドア向けのラインアップがさらに拡充された。エクストレイルは