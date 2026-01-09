「glee/グリー」「アメリカン・ホラー・ストーリー」のライアン・マーフィーが手掛けるオリジナルドラマシリーズ「ザ・ビューティー 美の代償」が１月22日(木)よりDisney+のスターで独占配信されることが決定した。本作は、“完璧な美”の闇に迫る衝撃のサスペンス。国際的スーパーモデルたちの壮絶な連続死事件を捜査するため、パリへ派遣されたFBI捜査官のクーパーとジョーダン。事件の真相を追う中で、人々を“完璧な肉体”へと