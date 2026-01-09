防衛研究所の兵頭慎治研究幹事と、慶応大の廣瀬陽子教授が９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシア軍が新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」でウクライナを攻撃した意図を議論した。兵頭氏は、オレシュニクの射程が最大５５００キロ・メートルとされることから、「欧州に到達し得る兵器が実戦使用されていることを示す狙いだ」と分析した。廣瀬氏は、露側がウクライナによる露大統領公邸への攻撃に対する「報