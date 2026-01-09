冬の移籍市場が開幕し、各クラブが動き始めている。人気銘柄となっているのは、プレミアリーグのクリスタル・パレスに所属するマーク・グエイ。25歳のイングランド代表DFで、プレミアでの経験は十分。パレスとの契約は今季限りとなっており、来夏の争奪戦が予想されていたが、CBに負傷者が続出したマンチェスター・シティが1月の獲得に動き出したことから、周囲が騒がしくなってきた。『Daily Star』によると、シティは今冬の移籍