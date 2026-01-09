プレミアリーグのマンチェスター・シティがボーンマスからガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨを獲得したと発表した。契約は5年半、2031年までの長期契約となる。『The Athletic』によると、移籍金は総額6400万ポンド、日本円にして約135億円。ボーンマス側は再売却条項として10%の移籍金を得る契約を結んだ。シティは今回の移籍金を一括ではなく、24か月にわたって支払うことになる。セメンヨは26歳のアタッカーで、ボーンマスで