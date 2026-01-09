レアル・マドリードはスーペルコパ・デ・エスパーニャの準決勝をアトレティコ・マドリードと対戦し、勝利をおさめた。白熱する試合が予想されたこの試合は試合開始わずか1分のフェデリコ・バルベルデによる衝撃的なFK弾で幕を開けている。その後54分に再びバルベルデのアシストでロドリゴが追加点を挙げて2ｰ0。直後にアレクサンデル・セルロートに失点を許したものの、そのまま試合を終えて2‐1という結果に終わった。今季のバルベ