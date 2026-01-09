６人組グローバルボーイズグループ・ＤＸＴＥＥＮが９日、東京・有明アリーナで初の単独アリーナ公演を開催した。結成から約３年。ついに目標の地に降り立つと「有明アリーナ来たぞー！」とシャウト。１曲目に５日にデジタルリリースしたばかりの「ＢＲＩＮＧＴＨＥＦＩＲＥ」を初披露。開演から会場の熱気は最高潮に達すると、昨年９月に発売され、ＳＮＳでも話題となった「両片想い」など全２５曲を披露。さらに、中盤に