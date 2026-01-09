埼玉県新座市のアパートで見つかった遺体は、3日前から行方不明だった51歳の女性だとわかりました。この事件は9日、新座市のアパートの一室で1人の遺体が見つかったもので、警察は、この部屋の住人の山口新容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕していました。警察によりますと、見つかった遺体は3日前から行方不明だった埼玉県川越市に住む山本早苗さんだとわかりました。防犯カメラの捜査などから、山本さんは3日前、山口容疑者とみられ