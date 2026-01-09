西安城壁は、中国に現存する最も歴史が古く、規模が最大で、保存状態が最も良好な古代城郭建築の一つだ。全長13．74キロメートル、城壁の高さは約12メートル、現存する城門は18カ所、胸壁は6000余り、見張り塔は98に及ぶ。文化財保護担当者は非破壊検査技術を用いて城壁内部の「全身CTスキャン」を実施し、人工巡回によって亀裂や変位などのデータを測定している。こうしたデータに、長年にわたり蓄積された修復記録や観光運営に関