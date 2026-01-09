福岡県警折尾署は9日、水巻町猪熊1丁目付近で同日午後3時半ごろ、小学生女児が遊んでいる途中、見知らぬ男から「後ろ姿と背景を一緒に撮ってもいい」と声をかけられた後、スマートフォンの画像を見せられ「こういう感じで撮りたい」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50〜60代くらいで身長160程度。体形は普通で灰色パーカ、紺色ズボン、パーカのフードを被り黒縁眼鏡を着用していたという