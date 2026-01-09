【ワシントン共同】米労働省が9日発表した2025年12月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から5万人増えた。6万人程度の増加を見込んだ市場予想を下回った。失業率は4.4％となり、11月の4.5％から改善した。12月の就業者数は民間部門で3万7千人増えた。接客・レジャーは4万7千人、教育・医療が4万1千人それぞれ増加した。一方建設は1万1千人、製造業は8千人それぞれ減っ