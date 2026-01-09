強い冬型の気圧配置の影響で、１１、１２日は、北日本から西日本にかけて日本海側を中心に大雪となる見通しだ。気象庁は、交通機関の乱れや車の運転に警戒するよう呼びかけている。同庁によると、１１日の２４時間降雪量（午後６時まで）は多い所で、東北１００センチ、北陸と中国が５０センチ、関東甲信と近畿が４０センチ。１２日の２４時間降雪量（同）は多い所で、東北１００センチ、北陸７０センチ、北海道と関東甲信、近