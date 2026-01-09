美しく高精細な写真を印刷できる「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro」をレビュー！スマートフォン（スマホ）などのカメラを搭載した携帯電話の普及によってより手軽に写真を撮ることが増え、もはやカメラ機能はスマホで最も使われる機能となっています。一方でその手軽さゆえに「とりあえず撮っておこう」といったことも含め、デジタルデータとして写真がどんどん溜まっていくこともしばしばあります。そうした中で「これは