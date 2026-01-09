湖北省宜昌市の三峡ダムと発電所の送電線。（２０２５年１１月２日、ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕）【新華社北京1月9日】中国国務院新聞（報道）弁公室は9日、水資源インフラを全国規模のネットワークとして整備する「国家水網」建設加速に関する記者会見を北京市で開き、水利部の担当者らが建設の進展状況を紹介した。陳敏（ちん・びん）副部長は、第14次5カ年規画（2021〜25年）期間に全国で実施された水利建設投資