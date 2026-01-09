2025年に引退した元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが亡くなったことがわかった。27歳だった。【映像】藤乃さんのXを母親が更新（実際の投稿）この日、藤乃さんのXを母親が更新し、「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天命を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました」と報告している。藤乃さんの訃報に「藤乃あおいさんのご冥福を心よりお祈りいたします」「