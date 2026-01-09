Ｊ３福島は９日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。この日都内の明治安田ホールで加入会見に臨んだサッカー元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良の「会場入りからＪリーグオフィス訪問の様子」と投稿した。会場入りの際、カズはサングラスをかけて車から降り、濃紺のスーツ、白シャツに紺のネクタイ姿。その後、Ｊリーグオフィスでは野々村芳和チェアマンと対面した。ビシッとスーツを着こなすカズの姿にＳＮＳでは「これは嬉しい