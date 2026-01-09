東京都大田区のマンション一室で男性が死亡しているのが見つかった殺人事件で、警視庁は９日、男性が経営する音響設備会社の営業部長、山中正裕容疑者（４５）（大田区中央）を殺人容疑で逮捕した。殺害されたのは、部屋の住人で同社社長の河嶋明宏さん（４４）。発表によると、山中容疑者は７日午後６時４０分頃〜８日午前１１時半頃、同区大森北のマンション３階の一室で、河嶋さんの首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑