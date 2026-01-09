TBS「水曜日のダウンタウン」のコーナーから生まれた大人気心理戦ゲーム「電気イスゲーム」。あれ、家族や仲間とやってみたい!と思いませんか?実はバンダイから先日、「家庭用電気イスゲーム」が登場したんです!【番組からお知らせ】電気イスゲームをおうちで遊べるその名も「家庭用電気イスゲーム」が登場!詳しくはプレミアムバンダイHPまで!https://p-bandai.jp/item/item-1000243792/. さらに!クレーンゲームにも電気イスゲーム