ゴルフの男女トッププロがチームを組み対戦するハイブリッドｅスポーツ型ツアー「ＴＧＸシリーズ」が９日、都内のＩＭＭシアターで開幕。決勝は延長の末に、小平智、岩田寛、木戸愛の北海道・東北ノーザンアイスが河本結、菅沼菜々、臼井麗香の東京スターズを退け優勝した。５ホールを終えて２―２の同点で突入したニアピン対決の最後、４メートルにつけて逆転勝利を決めた小平は岩田と抱き合い喜んだ。「楽しかった。あんなに