９日、国務院新聞弁公室が開いた国家水網建設加速の進展状況を紹介する記者会見。（北京＝新華社記者／唐如峰）【新華社北京1月9日】中国国務院新聞（報道）弁公室は9日、水資源インフラを全国規模のネットワークとして整備する「国家水網」建設加速に関する記者会見を北京市で開いた。水利部の陳敏（ちん・びん）副部長、呉文慶（ご・ぶんけい）チーフプランナー、張祥偉（ちょう・しょうい）規画計画司長、倪文進（げい・ぶん