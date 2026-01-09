中部電力の浜岡原発の工事で不適切な取引が確認された問題で、経産省は事実関係について追加の報告を求めました。中部電力の浜岡原発では、2013年から2019年に行われた安全対策工事で20件の不適切な取引が確認され、問題を認識していた原子力部門の幹部2人が取締役会への報告を怠ったことが明らかになっています。中部電力は12月24日に問題の経緯を国に報告しましたが、経産省は1月9日、当時の幹部が取締役会へ報告しなかっ