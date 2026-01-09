ゲネプロの様子 成宮寛貴、東出昌大、三浦涼介、大鶴佐助、首藤康之、加藤雅也、演出の宮本亞門が７日、都内で、舞台『サド侯爵夫人』公開ゲネプロに臨んだ。本作は、18世紀フランスを舞台に、舞台上には登場しないサド侯爵をめぐり６人の女性たちの美徳、悪徳、肉欲、信仰といった人類普遍の観念が激しく対立し、人間の本質をあぶり出す物語。悪徳の限りを尽くしたサド侯爵を待ち続ける、貞淑な妻・ルネ／サド侯爵