石川由依、梶裕貴、井上麻里奈 梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、林祐一郎監督が９日、都内で行われた「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK 復活上映 初日舞台挨拶に登壇。原作者の諫山創氏からメッセージが寄せられた。