中国商務省【北京共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは8日、中国政府がレアアース（希土類）の日本向け輸出を制限し始めたと報じた。関係者の話として、日本向け輸出申請の審査が停止されたと伝えた。軍民両用（デュアルユース）品目の輸出管理強化の一環としている。中国商務省は、輸出規制の対象は軍事用途に限られるため、民生品については問題なく輸出が継続されるとしていた。ただレアアースは軍用か民生用かの線