福岡中央署は9日、福岡市中央区梅光園付近の道路上で同日午後5時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から「家はどこ」等と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60歳くらいで身長175程度の小太り。黒っぽい服装、黒色サングラスを着用していたという。