ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¡Ê£´£³¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÉñÂæ¡ØÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù°Ï¤ß¼èºà¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ïºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤¬£±£¹£¸£µÇ¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¸½¼Â¤Èµõ¹½¤ò¹Ô¤­Íè¤¹¤ëºîÉÊ¤À¡£Â¼¾å½Õ¼ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥À¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤â¡Ö²æ¡¹¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿±é·à¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã°ã¤¦Êý¸þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Á´¤¯°ã¤¦±é·à¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö±é½Ð¤â