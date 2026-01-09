【新華社北京1月9日】中国財政部と国家税務総局は9日、太陽光発電関連製品などについて、増値税の輸出時還付を4月1日から廃止すると発表した。また電池製品については、4月1日から還付率を9％から6％に引き下げ、2027年1月1日以降は還付を廃止するとした。