【ワシントン共同】米商務省が9日発表した2025年10月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月より4.6％減の124万6千戸だった。2カ月ぶりのマイナスで、132万5千戸程度を見込んだ市場予想を下回った。主力の一戸建ては5.4％増の87万4千戸。集合住宅は25.9％減だった。全体の着工件数の前年同月比は7.8％減だった。地域別では、最大市場の南部が前月比1.2％増。中西部も0.5％増えた。一方、西部は21.9％、北東部