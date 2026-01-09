やさしくて頼りになるお義母さん！そして夫はスパダリ街道まっしぐら〜！それに比べてお義父さんは一体…できすぎなくらいのお義母さんと夫は、このお義父さんから離れるという選択肢はなかったのでしょうか…？【まんが】本当の被害者は誰？(ウーマンエキサイト編集部)