【ソウル＝藤原聖大】２０２４年１２月の戒厳令宣布を巡り、内乱を首謀した罪などに問われた韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の論告求刑公判が９日、ソウル中央地裁で開かれた。公判は同日夜まで続いたが、韓国メディアによると、地裁は特別検察官による求刑を１３日に延期することを決めた。公判は内乱重要任務従事罪などに問われた前国防相や軍・警察幹部ら７人も対象で、審理が異例の長時間に及んだ。起訴状などに